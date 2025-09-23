Cayó la banda que entró a robar en la casa de Pampita: Ya hay ocho personas detenidas

Pampita sufrió un robo en su casa de Barrio Parque. El hecho habría ocurrido durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, cuando delincuentes ingresaron al domicilio. Según informó Rodrigo Alegre al aire de TN Central, la Policía de la Ciudad ya detuvo a ocho ladrones.

“Ocho detenidos, seis de ellos de nacionalidad chilena, un colombiano y un venezolano. Hay allanamientos y operativos que todavía continúan”, introdujo el periodista.

“Venían siguiendo una camioneta Suran que la ven yéndose de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es con la que roban la caja fuerte, y vuelve a la Ciudad, cuando se va, venía escoltada por dos Fiat Cronos. La Justicia, lo que estaba haciendo junto a la Policía de la Ciudad, era seguir al Fiat Cronos desde el mediodía, y tenían el dato que la situación era entre la zona de Callao, también la zona de La Boca y la zona de Barracas”, detalló el especialista en policiales.

Además, los agentes de seguridad recuperaron algunas carteras de la top model.

Los procedimientos, que fueron realizados por efectivos de la División Investigaciones Comunales 14 y de la Comisaría Comunal 3, permitieron la detención de siete de los acusados en un hotel de Once y el octavo en la zona de La Boca, cuando circulaba en un Fiat Cronos.

En lo que respecta al hotel de Callao al 40, los investigadores llegaron al lugar gracias a las cámaras de seguridad y el trabajo del Centro de Monitoreo Urbano que permitió identificar a uno de los rodados que apoyaba a los ladrones durante la huida el día del robo. El seguimiento del vehículo terminó en el hotel, donde ingresaron cinco de los imputados. Esa información fue acercada a la fiscalía quien autorizó esta tarde a ingresar al inmueble e identificar a sus ocupantes. En el momento en el que el personal policial ingresó los sospechosos quisieron escapar y allí fueron detenidos.

Además, en una de las habitaciones se encontraron abandonados los objetos que la víctima reconoció como propios, además de herramientas utilizadas para cometer ilícitos como ganzúas y palancas.