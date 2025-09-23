Yanina Latorre fulminó a Luciana Salazar: “Qué polvo caro fue Luli para Martín Redrado”

La conductora disparó duro contra la modelo y afirmó que no le cree nada de lo que dice contra el economista.

Yanina Latorre destrozó en Puro Show a Luciana Salazar al hablar de la demanda que la modelo presentó contra su expareja, Martín Redrado, reclamándole que pague la cuota alimentaria de su hija Matilda Salazar.

“¿Estás al tanto de la prohibición que se te hizo desde la Justicia por hablar de Matilda Salazar públicamente?”, le preguntó el cronista.

“No, es mentira, yo no tengo ninguna prohibición de nada. Igual nunca hablé de Matilda Salazar”, le contestó, y agregó: “Me gusta porque Luciana no tiene tema y ella, de lo único que habla, es de Redrado, de mi juicio, porque otro tema no tiene”.

Y prosiguió: “¿Viste que la gente en los juicios primero los manda a los programas y después les manda la carta documento?”.

“¿Vos no creés nada de lo que dice Luciana?”, le consultó.

“No, porque primero que ella está reclamando una cuota alimentaria que no es tal. Redrado no es deudor alimentario, pero que él firmó un contrato privado y que debe cumplir, seguro. Él va por la nulidad de ese contrato, pero el tema es que dejó de pagarlo antes de pedir la nulidad. En ese caso, ella podría tener razón, es un contrato privado entre dos partes donde un señor se compromete a darle una cuota alimentaria, donde no hay crédito, es que ella dice que no tiene un peso y después se la ve irse en un avión privado, dice que sufre violencia económica…”, fue su respuesta.

Y prosiguió: “Yo creo que ella es muy tóxica con él y le debe joder mucho que él se casó y es feliz. Yo creo que sí le debe plata por un contrato privado. Ella hizo mil notas, venía a LAM para decir que era madre soltera, que él no era el papá, fue cambiando el discurso… no le creo nada de lo que dice”.

¿Y, al final, de dónde salen los ingresos de Luciana?”, quiso saber el periodista.

“Preguntaselo querido, yo por eso me comí un juicio, pregunté durante 10 días de qué trabaja, se molestó, y se ve que no facturó porque empezó a romper los huevos a Redrado... Dios, qué polvo caro tuvo Redrado”, ironizó.

“Que él era un boludo y le pagó el tratamiento porque estaría caliente, enamorado, y uno cuando está caliente te dice ‘sí, te amo, te amo, te voy a mantener’. Ya está, le pagó el tratamiento, le ayudó, me parece que si no logra cobrar... A mí ella me caía re bien, a ella no le gusta mi opinión, pero a mí me puede caer re bien y opinar a favor o en contra, yo no chupo medias”, cerró. /eltrece