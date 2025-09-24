Choque en pleno centro: Fuerte impacto entre dos motos

En la tarde de este miércoles se habría producido un siniestro vial en la esquina de calles Ituzaingó y San Juan, en pleno microcentro salteño.

De acuerdo a las primeras versiones, en el hecho estarían involucrados dos motocicletas, uno de los conductores sería una oficial de la Policía, aunque por el momento no hay confirmación oficial sobre la mecánica del choque ni el estado de las personas involucradas.

Cabe recordar que el pasado 18 de septiembre se registró otro accidente a pocas cuadras, en la intersección de Ituzaingó y Tucumán, donde colisionaron una moto y un automóvil.

Se espera información oficial para conocer mayores detalles sobre lo ocurrido.