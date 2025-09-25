Atención, no descartan la aparición de nuevos casos de viruela del mono en Salta

El director general de Coordinación Epidemiológica de la Provincia, Francisco García Campos sostuvo que no se descarta la aparición de nuevos casos de viruela del mono en Salta tras confirmarse este fin de semana los dos primeros contagios autóctonos en la ciudad.

En diálogo con RadioSalta, García Campos sostuvo que se trata de dos pacientes sin antecedes de viaje al exterior, por lo que se considera que el virus circula en la Provincia de Salta. "Yo particularmente espero que puedan aparecer otros casos, porque en la primera parte pudieron haber estado más personas expuestas", explicó.

El funcionario informó que los casos confirmados se encuentran estables y en tratamiento ambulatorio, cumpliendo las recomendaciones de aislamiento. Aclaró además que no pertenecen a la misma familia, aunque tienen un nexo en común dentro de la capital salteña.

Las personas con sítomas compatibles deben consultar de forma rápida y permaneces aisladas en su domicilio al menos durante 21 días. "No queremos que los pacientes anden deambulando de un lado para el otro; debemos ser responsables para evitar que aparezcan más casos".