Un mozo habría agredido a una embarazada en el Mercado San Miguel

Según publicó FM Profesional, personal de la Policía de Salta, debió intervenir en un hecho que sucedió el Mercado San Miguel y tuvo involucrado a un mozo de una pizzería.

El hombre trabajaría en una pizzería del Mercado San Miguel y tras una discusión con tres personas que también trabajan en el lugar los habría golpeado. Entre las personas agredidas, se encuentra una mujer que está embarazada.

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, quien se encuentra interinamente a cargo de la Fiscalía Penal 2, imputó de forma provisional al hombre de 50 años.