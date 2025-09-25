Destituyeron a un policía, había sido condenado por delitos sexuales

El Gobierno de la Provincia de Salta dispuso la destitución por exoneración del cabo de la Policía, F.R.M, luego de que la Justicia lo condenara en una causa penal y tras comprobarse graves incumplimientos a sus deberes de funcionario público.

La medida fue formalizada mediante el Decreto Nº 614/2025, refrendado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, y se fundamenta en la transgresión a diversos artículos de la Ley Nº 6193 del Personal Policial y del Reglamento General de la Policía.

El caso se inició en 2022, a partir de un informe de relevancia elaborado por la Comisaría 11 de General Güemes, que derivó en una denuncia penal en la Fiscalía Penal de Delitos contra la Integridad Sexual Nº 3. Como consecuencia, F.R.M, fue pasado a situación pasiva y se instruyó un sumario administrativo.



Posteriormente, la Sala VII del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro dictó condena contra el efectivo. Tras ello, la Dirección General de Asuntos Internos recomendó su destitución, posición que fue respaldada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio y por la Fiscalía de Estado.

El decreto provincial sostiene que el cabo incurrió en faltas graves, entre ellas el incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 104, 105, 107 y 108 incisos d) y v) del reglamento policial, con el agravante del artículo 140 inciso b). Además, se señaló que durante el proceso administrativo se respetaron las garantías del debido proceso y el derecho de defensa.

Tras esta decisión, F.M.R, queda separado de manera permanente de la fuerza de seguridad provincial, sin posibilidad de reincorporación.