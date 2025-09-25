La bronca de Lapegüe contra Grupo Clarín tras su salida: “Me fui sin un peso tras 34 años”

El conductor de América fue por muchos años una de las caras visibles de El Trece y TN, al frente de programas como Prende y apaga, Prendete al Trece, TN de Noche y Tempraneros.

El periodista y conductor Sergio Lapegüe cuestionó públicamente al Grupo Clarín, tras su desvinculación luego de más de tres décadas de trabajo. En declaraciones recientes, aseguró que dejó la empresa “sin un peso”, pese a haber sido una de las caras visibles de El Trece y TN durante gran parte de su carrera.

Lapegüe condujo programas emblemáticos como Prende y apaga, Prendete al Trece, TN de Noche y Tempraneros. Actualmente, forma parte de la señal América.

El conductor señaló sentirse dolido por lo que considera un gesto de desagradecimiento de parte de sus excompañeros y directivos de Artear, con quienes compartió gran parte de su trayectoria. Según relató, pensaba que se había despedido en buenos términos, pero se vio sorprendido por la sospecha de que intentaba lucrar con el nombre de algunos de los programas que había conducido.

Para remarcar su postura, repitió en varias oportunidades que se marchó “sin llevarse un peso”, lo que describió como una muestra de buena voluntad hacia la empresa.