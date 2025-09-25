La bronca de Lapegüe contra Grupo Clarín tras su salida: “Me fui sin un peso tras 34 años”Medios25/09/2025
El periodista y conductor Sergio Lapegüe cuestionó públicamente al Grupo Clarín, tras su desvinculación luego de más de tres décadas de trabajo. En declaraciones recientes, aseguró que dejó la empresa “sin un peso”, pese a haber sido una de las caras visibles de El Trece y TN durante gran parte de su carrera.
Lapegüe condujo programas emblemáticos como Prende y apaga, Prendete al Trece, TN de Noche y Tempraneros. Actualmente, forma parte de la señal América.
El conductor señaló sentirse dolido por lo que considera un gesto de desagradecimiento de parte de sus excompañeros y directivos de Artear, con quienes compartió gran parte de su trayectoria. Según relató, pensaba que se había despedido en buenos términos, pero se vio sorprendido por la sospecha de que intentaba lucrar con el nombre de algunos de los programas que había conducido.
Para remarcar su postura, repitió en varias oportunidades que se marchó “sin llevarse un peso”, lo que describió como una muestra de buena voluntad hacia la empresa.
A casi un año de su salida de @todonoticias, Sergio Lapegüe dio algunos detalles en #LapeClubSocial.— foromedios (@forofms) September 25, 2025
Luego de que Marina Calabró le contara que en el canal tuvieron dudas si podían seguir usando el nombre "#Tempraneros" (porque no sabían si Lapegue lo había registrado), él… pic.twitter.com/xIJlKNEMZH