Buscan a un delincuente y ofrecen recompensa, rompió el vidrio de un auto y robó de todo

Un hecho delictivo que despertó alarma entre los vecinos de barrio 1° de Mayo, en zona Norte y quedó registrado en las cámaras de seguridad de una vivienda.

En estas imágenes, se puede ver como un sujeto en horas de la madrugada de este jueves, con total desparpajo, se aproxima a un automóvil estacionado en las afuera de una vivienda y sin dudarlo, rompe el vidrio del lado del acompañante, para luego robar pertenencias del interior.

La familia damnificada hizo pública la situación y solicita la colaboración de la comunidad para identificar al autor del ilícito. Además, informaron que ofrecen una recompensa para recuperar los objetos robados.

Las autoridades piden que cualquier persona que tenga información se comunique de inmediato con la Policía o al Sistema de Emergencias 911, De Frente Salta.