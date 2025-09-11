Con un bebé en brazos, intentaron estafar a un local comercial con una compra de $1.000.000

A través de las redes sociales, la propietaria de Click Salta contó lo que le sucedió al momento de un intento de compra que era una estafa.

Una mujer escribió a través de WhastApp y pidió un catálogo para hacer una compra mayorista. Pidió varios artículos y finalmente, terminó haciendo un pedido por un monto de $1.000.000 de pesos.

La supuesta compradora le aseguró a la vendedora que pasaría una persona en su nombre, supuestamente Luisa Ramos, a retirar el pedido a las 20:00. La hora llegó y el encargado de retirar la compra, fue una mujer y un hombre con un bebé en brazos.

Llegaron al local pidiendo retirar la mercadería, pero no habían abonado el monto total y la pareja se negó a pagar el momento, por lo que la encargada le escribió por WhatsApp y pidió que se abone. A los minutos, le envió un comprobante que según contó estaba adulterado.

La pareja salió del local, mientras supuestamente esperaban que se manden el comprobante, y a los minutos se fueron, al darse cuenta que no iban a poder cometer la supuesta estafa.

El dinero nunca ingresó a la cuenta del local.

Desde el comercio compartieron imágenes del número con el cual los intentaron estafar, como así de la pareja que había intentado retirar la mercadería.