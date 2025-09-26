“Esto no beneficia al productor, sino a las exportadoras”, advierten desde el agro salteño

En apenas 72 horas, las principales exportadoras de granos del país agotaron el cupo de US$ 7.000 millones de exportaciones sin retenciones, según datos oficiales.

Lo más llamativo es que seis empresas concentraron casi el 80% de las ventas, lo que reaviva las críticas sobre quiénes se beneficiaron realmente con la medida.

Desde el sector agropecuario, Informate Salta dialogó con Ignacio Chavarria, gerente de Prograno, quien indico que la medida no beneficia al productor sino a los agricultores. "Históricamente se aplica en años impares, previo a elecciones, para inyectar plata y bajar un poco los decibeles, pero en esta época el productor no tiene stock”, señalaron.

Los principales favorecidos fueron los acopios y grandes cerealeras, que tenían reservas disponibles para colocar en el mercado internacional. “Hubo algunos productores que fueron pocos, que tenían stock y pudieron cerrar operaciones. Los mayores beneficios son para los acopios que lo van sacando a medida que cumplen con los compromisos externos”, explicaron.

El impacto fue aún más fuerte por la magnitud de la baja impositiva. “Siempre las reducciones eran de entre 3 y 6 puntos en soja, y esta vez fue de 27. Eso aceleró todas las operaciones: que te saquen casi un 30% de retenciones es mucho”, remarcaron.

Finalmente, reclamó la falta de cambios estructurales: “El problema no es sólo esta reducción sino toda la carga impositiva que tiene el sector, la falta de infraestructura, de previsibilidad en la política a largo plazo, la falta de incentivo a la producción y todos los costos que eso implica”, concluyó.