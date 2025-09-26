Por las nuevas restricciones, el dólar blue aumentó el precio

En el cierre de esta semana, el Banco Central, anunció restricciones en la compra del dólar. Esto impactó en el precio del dólar blue.

El dólar informal trepó $30 durante la jornada para cerrar a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según publicó ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 8,6%.

El incremento se dio en sintonía con una importante suba en el dólar MEP y el CCL, luego de que el BCRA restableciera una normativa que le impide a las "personas humanas" comprar divisas al tipo de cambio oficial y luegos venderlas en los financieros, por un plazo de al menos 90 días.