Por las nuevas restricciones, el dólar blue aumentó el precio

Economía26/09/2025
dolares

En el cierre de esta semana, el Banco Central, anunció restricciones en la compra del dólar. Esto impactó en el precio del dólar blue.

El dólar informal trepó $30 durante la jornada para cerrar a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según publicó ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 8,6%.

El incremento se dio en sintonía con una importante suba en el dólar MEP y el CCL, luego de que el BCRA restableciera una normativa que le impide a las "personas humanas" comprar divisas al tipo de cambio oficial y luegos venderlas en los financieros, por un plazo de al menos 90 días.

dólarEl Banco Central aplicó restricciones para quienes compren dólar oficial

