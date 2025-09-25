Un ídolo de River lanzó una lapidaria crítica a Gallardo y liquidó a varios jugadores: “Ciclos cumplidos”

Deportes25/09/2025
gallardo

La eliminación de River Plate en los cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras desató una oleada de críticas y reflexiones en Núñez, donde ídolos y exjugadores comienzan a alzar la voz sobre la crisis deportiva que atraviesa el club.

Entre los más contundentes se encuentra Leonardo Astrada, exvolante central, campeón y exentrenador millonario, quien no dudó en señalar con firmeza las responsabilidades y falencias del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

En diálogo con ESPN F90, el "Negro" Astrada expresó su decepción y también una cierta previsión sobre lo ocurrido: "Esta me la veía venir, River no encontró un funcionamiento colectivo ni regularidad. Estoy dolido. Quería que River llegara más lejos, pero por lo futbolístico me la veía venir". Astrada es una voz autorizada en River, habiendo conquistado diez títulos como jugador, incluida la histórica Copa Libertadores de 1996.

ASTRADA LANZÓ UNA FUERTE CRÍTICA CONTRA GALLARDO

Respecto al rol de Gallardo, su excompañero y exDT, Astrada fue categórico: "Es tan responsable como todos. Tiene espalda suficiente para encarar lo que viene, pero los futbolistas que trae deben mejorar. A este equipo le faltó regularidad y participación de algunos referentes como Juanfer Quintero".

Sobre el arbitraje en la serie frente a Palmeiras, dirigidos por Andrés Matonte, no dudó en criticar fuertemente: "Nunca lo vi dirigir bien. Que esté en un partido así es una locura. Penales en jugadas como la de Acuña hay 50.000..."

Finalmente, el exjugador dejó un mensaje claro y esperanzador para el futuro cercano, rememorando la gloria pasada pero apelando a la urgencia de reacción: "La final de Madrid fue histórica, única. Pero ahora hay que volver a ganar. El jugador de River no tiene otra opción". Con estas palabras, Astrada sintetiza la necesidad de una rápida recuperación del equipo millonario tras el duro golpe internacional, con la mirada puesta en el futuro inmediato y la exigencia constante del hincha.

