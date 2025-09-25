Un ídolo de River lanzó una lapidaria crítica a Gallardo y liquidó a varios jugadores: “Ciclos cumplidos”

La eliminación de River Plate en los cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras desató una oleada de críticas y reflexiones en Núñez, donde ídolos y exjugadores comienzan a alzar la voz sobre la crisis deportiva que atraviesa el club.

Entre los más contundentes se encuentra Leonardo Astrada, exvolante central, campeón y exentrenador millonario, quien no dudó en señalar con firmeza las responsabilidades y falencias del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

En diálogo con ESPN F90, el "Negro" Astrada expresó su decepción y también una cierta previsión sobre lo ocurrido: "Esta me la veía venir, River no encontró un funcionamiento colectivo ni regularidad. Estoy dolido. Quería que River llegara más lejos, pero por lo futbolístico me la veía venir". Astrada es una voz autorizada en River, habiendo conquistado diez títulos como jugador, incluida la histórica Copa Libertadores de 1996.

ASTRADA LANZÓ UNA FUERTE CRÍTICA CONTRA GALLARDO

Respecto al rol de Gallardo, su excompañero y exDT, Astrada fue categórico: "Es tan responsable como todos. Tiene espalda suficiente para encarar lo que viene, pero los futbolistas que trae deben mejorar. A este equipo le faltó regularidad y participación de algunos referentes como Juanfer Quintero".

Vale remarcar que hace un mes, en otra entrevista, ya había sido claro sobre el presente del equipo: "River está en deuda. A mí no me deslumbra este equipo. Y Gallardo es tan responsable como el resto. Su forma de ser y de trabajar sigue siendo la misma. Sigue igual, pero le llevará tiempo volver a formar un gran equipo, que funcione como tal".

Para Astrada, la Copa Libertadores era el gran objetivo perdido, y la caída representa una verdadera crisis para un club con el peso y la historia de River: "Esto, para River, es crisis. La gente te pide ganar la Libertadores. Ganar la Copa Argentina o el Clausura puede tapar, pero el objetivo máximo era la Copa. La gente te pide eso". Además, comparó el presente de River con el avance de Racing: "Racing hoy está con una estructura más sólida y un equipo más armado que River. Y lo viene demostrando en las copas. Veremos qué pasa la semana que viene en el duelo por la Copa Argentina, en Rosario".

ASTRADA HABLÓ SOBRE MASTANTUONO, ENZO PÉREZ Y EL ARBITRAJE

Astrada también analizó aspectos puntuales del ciclo Gallardo, defendiendo decisiones como la suplencia de Enzo Pérez: "No me sorprendió que no jugó Enzo (Pérez) como titular. No sé si está bien o mal, es una decisión del técnico. Es la evaluación que hace el entrenador y no está justo en un buen momento. El que entró por él (Portillo) debe estar contento por el jugador al que reemplazó. Estos cambios los hace un DT con espalda; no cualquiera lo deja en el banco. En su momento creí que Villagra iba a andar bien".

Sobre el arbitraje en la serie frente a Palmeiras, dirigidos por Andrés Matonte, no dudó en criticar fuertemente: "Nunca lo vi dirigir bien. Que esté en un partido así es una locura. Penales en jugadas como la de Acuña hay 50.000..."

Finalmente, el exjugador dejó un mensaje claro y esperanzador para el futuro cercano, rememorando la gloria pasada pero apelando a la urgencia de reacción: "La final de Madrid fue histórica, única. Pero ahora hay que volver a ganar. El jugador de River no tiene otra opción". Con estas palabras, Astrada sintetiza la necesidad de una rápida recuperación del equipo millonario tras el duro golpe internacional, con la mirada puesta en el futuro inmediato y la exigencia constante del hincha.