Florencia Peña habló del tuitero libertario que la amenaza con difundir un video con Alberto Fernández: “Es un psicópata”

Florencia Peña rompió el silencio mientras la Justicia investiga las amenazas que recibió en la red social X de difundir un supuesto video íntimo con el expresidente Alberto Fernández. En diálogo con TN, la actriz aseguró que se trata de una “operación política” y que la situación le genera un profundo malestar personal.

“Más allá de que no existe tal video, que es lo que menos me importa, a mí no me perdonan una: si hubiera algo, ya estaría publicado en todos lados -afirmó Peña-. Lo grave es que hay una persona que amenaza con difundir cosas personales, lo cual es un delito, y que además se hace pasar por mí, lo que constituye otro delito y es terrible. Es un loco, un psicópata de las filas de La Libertad Avanza. Es una operación política”.

La actriz, que ya había atravesado en el pasado una campaña de hostigamiento por su visita a la Quinta de Olivos durante la gestión de Alberto Fernández, dijo estar cansada de los ataques y del clima de violencia que se desata en las redes sociales. “Hoy, en lugar de disfrutar con mi hijo (Juan Otero, que este viernes cumple años), tengo que pasarla mal con esta locura”, lamentó.

Peña remarcó que ni los supuestos mensajes que circularon ni el presunto video con Fernández son reales. “Yo no escribí ningún mensaje, no manejo las redes, no es mi forma de hablar. Cualquiera que me conoce se da cuenta. Además, es muy sencillo de comprobar con tecnología: esa no soy yo”, argumentó.

Con ironía, la actriz explicó cómo habría reaccionado de ser cierta la amenaza. “Yo le habría respondido: ‘¿Tenés un video? Dale, mostralo’. No existe el video, no existen esos mensajes a mi nombre, no existe nada. Es una operación, y esto ya lo viví muchas veces. Estoy cansada, pero no van a poder conmigo”.

La actriz también hizo referencia al trasfondo de misoginia que atraviesa este tipo de campañas. En entrevistas previas ya había cuestionado la interpretación que se hizo de su reunión en la Quinta de Olivos con el entonces presidente, durante la pandemia.

“Pensaban que yo, por haber ido a una reunión siendo mujer, la única manera de encontrarme con quien era presidente o con quien fuera, era haciendo sexo oral. Esa era la única razón por la cual yo me podía juntar con un hombre a solas -expresó-. El nivel de misoginia y la campaña feroz que me hicieron en ese momento fue tan cruel y tan dura que todos los colectivos me apoyaron”.

“Esto es gravísimo. No solo me amenazan con difundir algo que no existe, sino que además usurpan mi identidad. Eso es un delito. Estoy cansada, pero no me van a quebrar”, concluyó Florencia Peña, en diálogo con TN. /TN