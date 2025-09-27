Pidieron la prisión preventiva para la madre de Ayelén Paleo por explotación sexual

La fiscal Cecilia Corfield solicitó la prisión preventiva de Elizabeth Rodrigo, madre de la vedette Ayelén Paleo, en el marco de una causa por explotación sexual y trata de personas. La imputada, quien se presentó ante el juez el jueves, negó cualquier participación en los hechos y argumentó su voluntad de colaborar con la investigación, solicitando ser excarcelada.

Rodrigo está acusada de integrar una red que operaba en Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa, dedicada a la explotación sexual de mujeres. Durante una serie de allanamientos, la Justicia rescató a 12 víctimas y detuvo a distintos miembros de la organización.

La fiscalía sostiene que Elizabeth Rodrigo desempeñaba un rol central dentro de la estructura delictiva, por lo que pidió que permanezca detenida mientras avanza la investigación.

En medio de la repercusión mediática, Ayelén salió en defensa de su madre: “La gente que ahora me señala es la misma que hizo plata conmigo desde que yo tenía 18 años; los mismos que lucraron con un video íntimo que me arruinó la vida. Esto no es contra mi mamá, esto es contra mí”, afirmó la vedette, insistiendo en la inocencia de Elizabeth Rodrigo.

El caso mantiene en vilo a la opinión pública por la magnitud de la red de explotación, la participación de familiares y la atención sobre los derechos de las víctimas, mientras la Justicia evalúa los pasos siguientes para determinar responsabilidades y avanzar con las medidas cautelares correspondientes. /Minuto Uno