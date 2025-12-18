Los afiliados al IPS no deberán pagar depósitos en las clínicas y sanatorios de Capital

Las autoridades del Instituto Provincial de Salud de Salta firmaron un convenio para mejorar la atención y eximir a los afiliados del pago del conocido depósito en las clínicas.

El convenio se firmó con la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Ciudad de Salta tiene como finalidad mejorar el acceso a la atención médica de los afiliados y descomprimir la demanda en los hospitales públicos de la ciudad de Salta.

A partir de ahora, se establece una Red Prestacional Transitoria mediante la cual las clínicas y sanatorios privados asociados y adherentes a ACLISASA brindan atención médica por patologías de guardia y agudos a los afiliados del IPS. Desde las clínicas no solicitarán el depósito, no habrán aranceles diferenciados o garantías de ningún tipo a los afiliados del IPS para acceder a las consultas y prestaciones médicas.

De esta manera, el IPS asume el costo total de las prestaciones, incluyendo el monto correspondiente al copago de los afiliados sin coseguro.

La red prestacional acordada tiene vigencia desde la firma del convenio hasta el 31 de marzo de 2026, con la posibilidad de ser evaluada y eventualmente prorrogada por las partes.

Listado de Clínicas y Sanatorios que están incluidos es el siguiente: