Pasá por la cárcel de Villa Las Rosas y llevate un regalo único para estas fiestas

Como cada diciembre, el Servicio Penitenciario N°1 de Hombres y el N°4 de Mujeres, ubicados en Avenida Hipólito Yrigoyen, presentan su última exposición del año 2025, donde se muestran los productos artesanales elaborados por los internos durante todo el año.

Cintia Barro, directora del área Industrial del Servicio Penitenciario de Villa Las Rosas, explicó que "todo lo que se muestra fue fabricado en los 21 talleres de laboroterapia que tenemos en la Unidad Carcelaria N°1”.

La muestra incluye una gran variedad de productos: carpintería, tallado en madera, alfarería, cerámica y hasta luthería. Además, hay juguetes ideales para regalar en Navidad.

La exposición puede visitarse hasta el viernes 19 de diciembre en Avenida Hipólito Yrigoyen 831, de 8 a 20 horas.

Cabe destacar que estos talleres buscan capacitar a los internos en distintas disciplinas, con instructores del personal penitenciario. Al finalizar, los participantes obtienen una certificación avalada por el Ministerio de Educación, lo que les permite incorporarse al mercado laboral una vez recuperada su libertad.