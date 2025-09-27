La escucharon gritar auxilio: Condenan a un hombre por agredir a su expareja en varias ocasiones

Un hombre fue condenado a ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo por agredir en reiteradas ocasiones a su expareja, pese a tener medidas de restricción vigentes que había desobedecido.

La sentencia fue dictada por la jueza de la Sala 3 del Tribunal de Juicio, Gabriela González, en el marco de una audiencia de trámite abreviado en la que intervino el fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Gabriel Federico Portal.

El acusado fue hallado penalmente responsable de los delitos de amenazas, desobediencia judicial (dos hechos) y lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y por constituir violencia de género.

El caso se inició a partir de una denuncia radicada en febrero. La víctima relató que, mientras trabajaba como vendedora ambulante, fue abordada por su expareja, quien intentó obligarla a acompañarlo. Ante la negativa, el hombre extrajo un cuchillo tipo carnicero y lo colocó en su cuello mientras la amenazaba. La intervención de un efectivo policial evitó un desenlace más grave y permitió que la mujer denunciara los hechos y solicitara medidas de protección.

Meses después, en julio, durante un patrullaje preventivo, efectivos policiales fueron alertados por los gritos de una mujer en inmediaciones del barrio Libertad. Al llegar, constataron que presentaba una herida sangrante en el cuero cabelludo y pedía auxilio tras haber sido golpeada por el agresor. Testigos aseguraron que ambos habían permanecido durante la noche en una vivienda del barrio, donde se escucharon discusiones y golpes.

Ante la gravedad de los hechos y la reincidencia del acusado, la Fiscalía solicitó prisión efectiva, medida que finalmente fue confirmada en el fallo.