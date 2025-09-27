¡No quería entregar la moto! Una vecina reaccionó con violencia durante un control vehicular

Accidente27/09/2025
transito salta

Este viernes se registró un incidente durante un control de tránsito en calle Mitre y Eduardo Arias, en el centro dela ciudad.

Según se conoció, una vecina reaccionó de manera violenta contra el personal municipal luego de que se procediera a la retención de su motocicleta.

El hecho generó momentos de tensión en la vía pública, aunque la situación fue contenida rápidamente por los agentes presentes en el lugar.

Las autoridades recordaron que los operativos buscan garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de la normativa vigente.

