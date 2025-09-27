Memoria y gratitud: Acto en honor a los 45 policías caídos en servicio en Salta

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, encabezó este viernes 26 de septiembre de 2025 el acto en memoria de los 45 efectivos de la Policía de Salta que perdieron la vida en servicio, muchos de ellos durante la pandemia de COVID-19.

La ceremonia se desarrolló con la presencia de familiares, autoridades y estudiantes de las escuelas de formación policial. Incluyó un recordatorio individual a cada uno de los policías fallecidos, una ofrenda floral y una celebración religiosa en su honor.

Durante su discurso, el ministro destacó el valor y compromiso de quienes dieron la vida en cumplimiento del deber:

“Son un ejemplo de generosidad y compromiso que todos debemos tomar. Ellos nos marcaron el camino que debemos seguir”, señaló, al tiempo que remarcó el legado de los efectivos caídos como guía para las nuevas generaciones.

La fecha fue institucionalizada el 26 de septiembre de 2022 como el Día de los Policías Caídos en Cumplimiento del Deber, mediante resolución de la Jefatura Policial y homologación del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Del acto participaron también el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda; el jefe de Policía, Diego Bustos; el subjefe, Walter Toledo; además de autoridades policiales y familiares de los homenajeados.