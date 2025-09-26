Advierten que automedicarse con antibióticos agrava la resistencia y facilita la reaparición de enfermedades

Es en el marco de unas jornadas profesionales donde especialistas de la salud están abordando la realidad de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, entendiendo no solo las complejidades que esto significa, alistándose para tratar las mismas, sino en las malas actitudes por parte de la ciudadanía.

Al respecto de este tópico, la doctora Adriana Falco, médica especialista en Infectología, estuvo dialogando con FM Aries donde ahondó en la cuestión, recordando primeramente en que las enfermedades emergentes son “aquellas nuevas, infecciosas, que aparecen de repente, como lo fue el COVID o como escuchamos estos días, la viruela del mono, pero hay enfermedades que pensamos que habían desaparecido y vuelven a causar problemas en la salud pública, como el sarampión”.

Enfermedad que está igualmente presente en este limbo es el dengue, presente en Salta en los últimos años, pero “también hay otras enfermedades que le son parecidas, donde estamos en riesgo que aparezcan, con países como Bolivia y Brasil con casos, parecidos al dengue, transmitidos de la misma forma”.

Si bien la preocupación radica no solo en la cantidad de enfermos, que suele tener una carga de casos muy grande, Falco alertó por aquellas enfermedades invisibles las cuales son resistente a los antibióticos, teniendo por contrapunto la mala medicación que hacen los salteños.

“Debemos desalentar el uso inadecuado de los antibióticos, es algo que se lo ve, la gente común va a la farmacia, toma un par de días y piensa que se cura porque lo tomó, o se medican de forma inadecuada con los mismos, se sobre medica, usa de más”, enfatizó.

Es aquí cuando recalcó que esto debe ser un llamado de atención para mejorar la respuesta inmune del organismo. “Sabemos de una resistencia antibiótica, generada por el uso de antibióticos en otros ámbitos que no es la salud humana, que es la animal o en la agricultura, que eso influye; esto es responsabilidad de todos, desde la salud humana debemos tratar de usar los remedios de forma correcta, evitar la auto medicación y capacitar a todo el personal”, concluyó.