Alfredo Casero culpó a las tres chicas asesinadas: "¿Qué querés si te metés con narcos?

El brutal asesinato de Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) continúa conmocionando a la sociedad. Mientras la Justicia avanza en la investigación y miles de personas de movilizan en repudio, las declaraciones del actor Alfredo Casero encendieron una fuerte polémica: en una entrevista televisiva responsabilizó a las jóvenes por lo sucedido, justificando los crímenes bajo la idea de que “si te metés con narcos, pasan estas cosas”.

Casero culpó a las jóvenes y a sus familias. "Si vos no le enseñás y largás al mundo a una piba que a los 15 años se va a prostituir porque quiere tener un iPhone y uñas largas de 10 centímetros, es porque se comió toda la mierda que andaba dando vuelta y nadie le puso un colador, pobrecita", expresó. Además, subrayó que el Estado "no tenía ninguna responsabilidad" en el triple femicidio.

Sus declaraciones ocurrieron en el programa Raro, que se emite por Laca Stream, donde se celebraron sus palabras entre los conductores.

En la misma línea, el actor comparó la situación con una metáfora despectiva. “Y bueno, pero si las pibas se meten adentro del narco… es lo mismo que le eches la culpa a un león si camina al lado de una gallina. La gallina entra sola, se la van a comer”, afirmó, trasladando la responsabilidad de los crímenes a las víctimas y justificando la violencia ejercida contra ellas.

De acuerdo con la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), el femicidio constituye la expresión más extrema de la violencia de género. No se trata únicamente de crímenes ocurridos en vínculos de pareja: también pueden darse en escenarios atravesados por la delincuencia organizada, las redes de trata o el narcotráfico, como en este caso.