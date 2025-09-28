Repudiable video: Escándalo por cánticos antisemitas de estudiantes en un viaje de egresados

Un repudiable hecho sacudió las redes sociales y generó una ola de indignación en todo el país: un grupo de alumnos de la Escuela Humanos, de Canning, fue filmado entonando cantos antisemitas durante su viaje de egresados en Bariloche. “Hoy quemamos judíos”, se escucha claramente en uno de los videos difundidos, mientras un coordinador de la empresa de turismo Baxtter alentaba la escena en lugar de frenarla.

El material, grabado por los propios adolescentes dentro de un micro, se dio a conocer rápidamente en redes sociales, desatando la condena de organismos comunitarios, dirigentes políticos y la sociedad en general. Las imágenes, donde se observa a los jóvenes cantando consignas antisemitas, despertaron especial preocupación por tratarse de estudiantes en un contexto escolar y recreativo.

La escuela en cuestión no tardó en emitir un comunicado oficial. “La Escuela Humanos repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados”, afirmaron desde la institución, al tiempo que se desligaron del accionar del coordinador: “De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes”.

"Quemamos judíos"



Por el repudiable cántico de los alumnos de la escuela "Humanos" durante su viaje de egresados cantando "Hoy quemamos judíos": el coordinador de la empresa Baxter se sumó a los mismos. pic.twitter.com/xxT507sqFb — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 28, 2025

La escuela y la empresa de turismo emitieron comunicados de condena

En su descargo, el establecimiento remarcó que los cánticos difundidos “no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática”. Además, indicaron que ya se pusieron en contacto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y que tomarán medidas disciplinarias internas respecto de los estudiantes involucrados.

La empresa de turismo Baxtter, por su parte, también se manifestó a través de sus redes sociales. “Deseamos expresar nuestro categórico y enérgico rechazo, manifestando que no compartimos bajo ningún concepto los dichos aberrantes expresados por el grupo”, expresaron. “Lamentamos profundamente lo ocurrido y reiteramos que el verdadero espíritu de nuestra labor es acompañar a los estudiantes en una etapa tan significativa de sus vidas, promoviendo siempre valores de unión, respeto y solidaridad”, agregaron.

Baxtter concluyó su mensaje con una declaración firme: “Redoblaremos nuestros esfuerzos y se tomarán las medidas necesarias para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse. NUNCA MÁS ES AHORA”.

Javier Milei también repudió el video en redes sociales

La gravedad del caso trascendió rápidamente el ámbito escolar y empresarial. El presidente Javier Milei, activo en redes sociales, también se hizo eco del tema y expresó su posición mediante un escueto pero contundente mensaje en su cuenta de X (ex Twitter): “Repudiable, fin”. (Con información de TN)