El "Albo" sueña con estar entre los 4 mejores y jugar octavos con ventaja

Tras el agónico empate 2-2 frente a Atlanta en el estadio David Michel Torino, Gimnasia y Tiro logró clasificar a los play-off por el segundo ascenso pero complicó sus chances de quedar entre los cuatro mejores de la zona, posición que le permitiría disputar los octavos de final como local y con ventaja deportiva.

El “Albo” marcha ahora 5° con 48 puntos y ya no depende de sí mismo. Para mantener vivas sus aspiraciones, deberá vencer a Racing de Córdoba en Nueva Italia y, además, esperar que Tristán Suárez o San Miguel no consigan triunfos en sus respectivos encuentros.

"El Lechero" visitará a Quilmes, mientras que "El Trueno Verde" recibirá a San Martín de Tucumán, un equipo que también pelea por quedar entre los cuatro primeros.

Todos los partidos decisivos están programados para el sábado 4 de octubre a las 15.30 horas, definiendo el futuro inmediato de la zona.