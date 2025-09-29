Flavia Royón, en Campo Quijano: “La salida no es con gritos, sino con trabajo"

A poco menos de un mes de las elecciones legislativas nacionales, la candidata a senadora por Primero los Salteños, Flavia Royón, visitó Campo Quijano y remarcó que “la salida no es con gritos ni con promesas vacías, la salida es con trabajo, producción y crecimiento”.

La dirigente recorrió la feria local junto al gobernador Gustavo Sáenz y al candidato a diputado provincial Bernardo Biella, donde dialogó con vecinos y emprendedores sobre sus principales preocupaciones y demandas.

En ese marco, señaló que su objetivo en el Congreso será “representar a los salteños” y aseguró que su compromiso "es defender nuestra producción, nuestras rutas y la infraestructura que necesitamos para crecer”.

Finalmente, instó a no demorar más las soluciones y afirmó que “cuando se defienden a los emprendedores y productores, se defiende la dignidad de todas las familias salteñas”.