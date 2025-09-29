Choque múltiple en la Ruta 9: Al menos siete heridos

En el sur provincial, cerca de Rosario de la Frontera, un siniestro vial en la Ruta Nacional 9 sorprendió a todos en medio de un denso humo que impedía la visibilidad. De acuerdo a fuentes de la Policía de la Provincia de Salta, hay siete personas heridas que fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención.

El hecho tuvo lugar minutos antes del mediodía, se señala como principal hipotesis la baja visibilidad producto de humo proveniente incendios forestales en la zona.

En el lugar trabajan oficiales de la Policía de la Provincia de Salta para resguardar la zona y prevenir futuros accidentes.