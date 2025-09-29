La “Pelea del Siglo” de 2015: Cómo Mayweather y Pacquiao hicieron historia

El boxeo no es solo un deporte, es todo un espectáculo donde están en juego no solo los cinturones de campeón, sino también enormes sumas de dinero. Millones de aficionados en todo el mundo siguen cada golpe, hacen apuestas y esperan con el corazón en un puño el desenlace del combate. La emoción que rodea a los grandes enfrentamientos alcanza su punto máximo cuando al cuadrilátero suben auténticas leyendas. Si quieres vivir esa adrenalina, regístrate en 1xBet y recibe un bono de bienvenida 1xBet para nuevos jugadores y disfruta apostando. Esa misma expectación rodeó el combate que pasó a la historia como la “Pelea del Siglo”.

El 2 de mayo de 2015, en Las Vegas, en la arena MGM Grand, tuvo lugar un acontecimiento del que se habló durante años. Fue el evento más taquillero en la historia del boxeo, superando todos los récords anteriores. Pero, ¿por qué precisamente esta pelea despertó un interés tan increíble?

El largo camino hacia la “Pelea del Siglo”

Las negociaciones para el combate se extendieron durante casi seis años. El primer intento de organizarlo se remonta a 2009. Aficionados, expertos y promotores esperaban con ansias el momento en que los dos mejores boxeadores de su generación finalmente subieran al ring.

Floyd Mayweather Jr. llegaba como campeón invicto, con un impecable récord de 47-0 (hasta la fecha de la pelea). Había conquistado títulos mundiales en cinco categorías de peso, y su técnica defensiva era considerada insuperable. Por su parte, Manny Pacquiao, único boxeador en la historia en lograr ocho campeonatos mundiales en distintas divisiones, se distinguía por su estilo agresivo y su extraordinaria velocidad.

Cifras que sacudieron al mundo

Este combate fue esperado no solo por los organizadores, sino también por las casas de apuestas de todo el planeta. La expectación en torno a las apuestas fue enorme, y las sumas colocadas a favor de la victoria de Mayweather o Pacquiao alcanzaron niveles sin precedentes. La pelea se convirtió en uno de los eventos más rentables para la industria del juego.

Los resultados financieros de la “Pelea del Siglo” superaron incluso las previsiones más optimistas:

Se vendieron 4,6 millones de transmisiones solo en Estados Unidos , lo que generó más de 410 millones de dólares.

Según diversas estimaciones, los ingresos totales de la pelea superaron los 600 millones de dólares.

Las bolsas de Mayweather y Pacquiao se repartieron en una proporción de 60/40: Mayweather recibió entre 180 y 200 millones de dólares, mientras que Pacquiao se llevó alrededor de 120 millones.

El combate se convirtió en la cima de la carrera de ambos boxeadores y demostró el enorme potencial comercial que puede alcanzar el boxeo cuando dos verdaderas leyendas se enfrentan en el ring.