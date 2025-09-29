Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro de la televisión

Medios29/09/2025
Martín Fierro

La ceremonia de los Premios Martín Fierro de televisión 2025 comenzó de manera puntual a las 21:00 horas con la conducción de Santiago del Moro. Desde temprano, Telefe realizó una fuerte cobertura charlando con los famosos en el hotel y también en la alfombra roja para luego dar paso a la premiación.

Luis Ventura, presidente de APTRA(Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) abrió la noche con su clásico discurso: "Buenas noches, aguante la televisión carajo". Posteriormente a esto, la fiesta de la TV comenzó.

Todos los ganadores de los premios Martín Fierro de la televisión:
Mejor Panelista
David Kavlin (Todas Las Tardes - El Nueve)

Mejor Musical
Planeta 9 (El Nueve) Edith Hermida y Maia Chacra

Mejor Aviso Publicitario
Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut

Mejor Cronista/ Movilero
Oliver Quiroz (A La Tarde – América)

Mejor Noticiero Diurno
El Noticiero De La Gente (Telefe)

Viaje/ Turismo
Resto Del Mundo (El Trece) - Federico Bal

Mejor Actor de Reparto
Marco Antonio Caponi (Iosi, El Espía Arrepentido – El Trece)
Mejor Programa Deportivo
Copa América (Telefe)
Mejor Gastronomía
Qué Mañana! (El Nueve) - Mariano Peluffo

Mejor Branded Content
El Gran Bartender (Gancia - Diego Poggi – Telefe)

Mejor Actriz de Reparto
Julia Calvo (Margarita – Telefe)

Mejor Programa de Interés General
Susana Giménez (Telefe) Susana Giménez
Mejor Reality
Gran Hermano 2024 (Telefe)

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día