La ceremonia de los Premios Martín Fierro de televisión 2025 comenzó de manera puntual a las 21:00 horas con la conducción de Santiago del Moro. Desde temprano, Telefe realizó una fuerte cobertura charlando con los famosos en el hotel y también en la alfombra roja para luego dar paso a la premiación.

Luis Ventura, presidente de APTRA(Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) abrió la noche con su clásico discurso: "Buenas noches, aguante la televisión carajo". Posteriormente a esto, la fiesta de la TV comenzó.

Todos los ganadores de los premios Martín Fierro de la televisión:

Mejor Panelista

David Kavlin (Todas Las Tardes - El Nueve)



Mejor Musical

Planeta 9 (El Nueve) Edith Hermida y Maia Chacra



Mejor Aviso Publicitario

Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut



Mejor Cronista/ Movilero

Oliver Quiroz (A La Tarde – América)



Mejor Noticiero Diurno

El Noticiero De La Gente (Telefe)



Viaje/ Turismo

Resto Del Mundo (El Trece) - Federico Bal



Mejor Actor de Reparto

Marco Antonio Caponi (Iosi, El Espía Arrepentido – El Trece)

Mejor Programa Deportivo

Copa América (Telefe)

Mejor Gastronomía

Qué Mañana! (El Nueve) - Mariano Peluffo



Mejor Branded Content

El Gran Bartender (Gancia - Diego Poggi – Telefe)



Mejor Actriz de Reparto

Julia Calvo (Margarita – Telefe)



Mejor Programa de Interés General

Susana Giménez (Telefe) Susana Giménez

Mejor Reality

Gran Hermano 2024 (Telefe)