Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro de la televisiónMedios29/09/2025
La ceremonia de los Premios Martín Fierro de televisión 2025 comenzó de manera puntual a las 21:00 horas con la conducción de Santiago del Moro. Desde temprano, Telefe realizó una fuerte cobertura charlando con los famosos en el hotel y también en la alfombra roja para luego dar paso a la premiación.
Luis Ventura, presidente de APTRA(Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) abrió la noche con su clásico discurso: "Buenas noches, aguante la televisión carajo". Posteriormente a esto, la fiesta de la TV comenzó.
Todos los ganadores de los premios Martín Fierro de la televisión:
Mejor Panelista
David Kavlin (Todas Las Tardes - El Nueve)
Mejor Musical
Planeta 9 (El Nueve) Edith Hermida y Maia Chacra
Mejor Aviso Publicitario
Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
Mejor Cronista/ Movilero
Oliver Quiroz (A La Tarde – América)
Mejor Noticiero Diurno
El Noticiero De La Gente (Telefe)
Viaje/ Turismo
Resto Del Mundo (El Trece) - Federico Bal
Mejor Actor de Reparto
Marco Antonio Caponi (Iosi, El Espía Arrepentido – El Trece)
Mejor Programa Deportivo
Copa América (Telefe)
Mejor Gastronomía
Qué Mañana! (El Nueve) - Mariano Peluffo
Mejor Branded Content
El Gran Bartender (Gancia - Diego Poggi – Telefe)
Mejor Actriz de Reparto
Julia Calvo (Margarita – Telefe)
Mejor Programa de Interés General
Susana Giménez (Telefe) Susana Giménez
Mejor Reality
Gran Hermano 2024 (Telefe)