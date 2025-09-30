El Banco Central aclaró que sólo bancos y casas de cambio pueden vender dólares

Este martes, los usuarios de billeteras virtuales se encontraron con una nueva traba al intentar comprar dólar oficial, lo que generó preocupación sobre posibles cambios en la normativa cambiaria. Desde el Banco Central (BCRA) salieron a aclarar que no hubo modificaciones y que solo bancos y casas de cambio están autorizados para canalizar operaciones de moneda extranjera.

La confusión surgió luego de que Ariel Sbdar, titular de la billetera Cocos, dijera en diálogo con la prensa: "Nos pidieron apagar", al referirse a la suspensión temporal de la operatoria de dólar oficial. Según precisó, la medida fue solicitada por su “proveedor de dólar oficial” y no afectó al dólar MEP ni a otros servicios de la plataforma. Se informó que el proveedor sería BIND Banco Industrial S.A.

El BCRA emitió un comunicado asegurando que "no hay ningún cambio normativo para la compra de divisas por parte de las personas humanas, quienes podrán seguir accediendo al MLC a través de los bancos y entidades autorizadas". Santiago Bausili, presidente del organismo, agregó en diálogo con los medios que "lo que pasó es que nos encontramos con entidades no autorizadas realizando transacciones en mercado de cambios para personas humanas" y que no se tomaron medidas ese día.

La situación generó temor en el mercado por un posible endurecimiento del cepo. Desde abril, cuando se liberó la compra para personas humanas, la demanda mensual alcanzó u$s3.584 millones, y gran parte de esa operación se canalizó hacia cuentas en el exterior, generando movimientos que afectaron al CCL. Para limitar estas prácticas, el Gobierno aplicó restricciones cruzadas que impiden que directivos y particulares operen simultáneamente en el dólar oficial y los financieros.