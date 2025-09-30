El mercado inmobiliario está en pausa, se frena el sueño de la casa propia

InformateSalta se comunicó con Pablo Castañeda, corredor inmobiliario en REMAX Salta, para analizar cómo la reciente suba de la tasa real de los créditos hipotecarios está afectando al mercado inmobiliario local: “Desde la última corrida del dólar, hace casi un mes, los bancos empezaron a ajustar la tasa y, en algunos casos, llegó casi a duplicarse. Esto hizo que mucha gente que estaba tomando un crédito hipotecario desistiera por la incertidumbre”.

El agente señaló que la situación no es nueva y se relaciona con los movimientos financieros a nivel macro, tanto nacionales como internacionales. “Muchos bancos tomaron la decisión de esperar y ver cómo se acomoda el mercado. Todos los créditos quedaron en stand by y algunas personas desistieron hasta tener reglas claras”, agregó.

Castañeda recordó que durante los últimos 12 meses, el crédito hipotecario había ganado popularidad como opción para adquirir vivienda propia. “Veníamos con un auge en las solicitudes y la gente había empezado a considerarlo, pero ahora estamos en parate. Muchos bancos endurecieron sus políticas de otorgamiento y eso genera incertidumbre”, explicó.

El especialista destacó que el crédito hipotecario no depende de un solo factor, sino de múltiples variables económicas y políticas. Además, remarcó la importancia de políticas claras que permitan a los actores privados y bancos otorgar créditos de manera estable. “El problema es que cada cambio en las condiciones hace que los tomadores se retraigan inmediatamente, y eso también nos afecta como inmobiliaria porque los clientes quedan esperando”, agregó.

Por último, Castañeda destacó el impacto económico que tiene la paralización del crédito hipotecario: “El crédito inyecta circulante al mercado. Cuando alguien vende su casa con crédito, puede adquirir otra propiedad, generando un efecto dominó. Hoy esto está detenido y todos esperan ver cómo evoluciona la situación”.