Imputan a salteña por actuar como "mula" en fraude con billeteras virtuales

Una mujer con residencia en Salta fue imputada por la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia como partícipe necesaria de una estafa informática, en un caso que involucra cuentas de billeteras virtuales utilizadas para lavar dinero de origen ilícito.

La investigación, encabezada por la fiscal penal Sofía Cornejo, se inició a partir de actuaciones remitidas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde una mujer denunció haber sido víctima de un correo electrónico fraudulento que simulaba problemas con su cuenta bancaria.

Al actualizar sus datos, los estafadores accedieron a su dinero y lo transfirieron a una cuenta virtual registrada a nombre de la salteña, desde donde fue derivado a otras cuentas para dificultar su rastreo.

Según explicó la fiscal, este tipo de delitos son operados por organizaciones que utilizan redes sociales y “mulás”, personas que facilitan o venden sus cuentas bancarias o de billeteras virtuales a cambio de una retribución, para recibir y transferir fondos fraudulentos. Estas acciones conllevan responsabilidad penal.

Cornejo advirtió a la comunidad sobre la importancia de no compartir datos personales ni cuentas virtuales con terceros, y de extremar las medidas de seguridad para evitar ser parte involuntaria de estas estafas.

El caso pone en evidencia cómo la ciberdelincuencia sigue expandiéndose y el rol clave que tienen las “mulás” en la circulación de dinero ilícito a través de canales digitales.