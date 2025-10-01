Abusos y bullying: “Hasta que la directora no sea reemplazada, nuestros hijos no volverán al colegio”

La tensión en la Escuela Delfín Leguizamón, en barrio Boulogne Sur Mer, llegó a un punto límite. Decenas de familias decidieron no enviar a sus hijos a clases en señal de protesta y exigen la renuncia inmediata de la directora Liliana Aramayo y del vicedirector José Díaz.

Según relataron los padres, las autoridades del establecimiento habrían intentado relativizar o encubrir episodios que califican como “gravísimos”. Entre los hechos denunciados figuran abusos en los baños escolares contra un niño con discapacidad, bullying sistemático entre alumnos de sexto grado, circulación de material pornográfico en chats de estudiantes y hasta consumo de marihuana en las clases nocturnas del programa BESPA.

“Sé que después de lo que ocurrió en estos días, se la va a agarrar con los niños. No entiendo por qué razón la están protegiendo el supervisor y el Ministerio, cuando ya hay denuncias terribles en contra de ella”, señaló una madre que decidió no mandar a su hija por temor a represalias.

Los padres apuntan también contra el supervisor Aldo Aranda, a quien acusan de encubrir a la directora por su relación personal con ella. “Durante las reuniones minimizaron todo diciendo que eran cosas de la edad”, reclamaron.

Las familias ahora insisten en que la ministra Cristina Fiore debe intervenir de manera urgente y desplazar a la conducción actual.

“Hasta que la directora no sea reemplazada, nuestros hijos no volverán al colegio”

El conflicto mantiene paralizada la vida escolar en una institución clave para la zona, mientras los padres aseguran que no se trata de rumores, sino de hechos concretos que ponen en riesgo a los chicos.