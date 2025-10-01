Habló la mamá del menor acusado de abuso en una escuela de zona Sudeste

Tras varios días de polémica por un hecho de abuso y bullying en el seno de la escuela Delfin Leguizamón, en B° Boulogne Sur Mer, donde todos señalaban a un alumno de 6° grado como el responsable de los distintos hechos y de la creación de un grupo de WhatsApp con los menores, habló la madre del menor en cuestión y dio su versión de los hechos.

La mamá dijo sobre los hechos que: "Ellos lo toman como un juego, para ellos es un juego. También me manifestó de que un compañerito le dijo que si no jugaban así, no era más su amigo y él me dijo, 'yo no quiero que él deje de ser mi amigo, entonces yo jugaba con él' Le digo a él que son cosas que tienen que hablar con la mamá" lamentó la mujer.

Desde la puerta del estabelcimiento, la joven mamá sostuvo que: "Yo siempre le hablé de lo que estaba bien, lo que esta mal, pero es un niño de 12 años, es un niño, que si bien yo no tomé control de las cosas que escribían, del grupo que tenían entre ellos, aclaro que en ese grupo también había una mamá, de lo cual me enteré yo, estaba sabiendo todo, una mamá de 6° y jamás dijo nada".

A su vez la mamá se mostró agradecida con los papás del grado ya que: "Me apoyaron me contuvieron con todo este tema. Yo le dije, los comprendo a ellos, es más le pedí a las mamás de los otros nenes que también participen, que digan 'mi hijo también fue' porque no es como se dice" explicó por Multivisión.

Sobre el estado del menor y su situación hoy la mamá contó que: "Él esta mal, todo está recayendo en él, me dice también fue tal pero la gente va directo a él. Yo no lo traje a la escuela, por estos días va tener escuela domiciliaria, tiene asistencia psicológica, y vamos a ver si la otra semana puede reintegrarse".

Consultada por la falta de repuestas desde la institución dijo que: "Vine el martes pasado a una reunión, en ningún momento me plantearon que mi nene tenía comportamientos raros. Volví a pedir una asistencia psicológica y me dijeron que no tenía comportamiento raro. No se me notificó en ningún momento de esta situación de lo que estaba pasandio me enteré el domingo por un audio que manda una amiga".

A su vez la mujer dijo que: "También la falla está en mí por no haber revisado el celular de mi hijo y no tomar un control en el celular de mi nene"

Sobre la directora dijo que: "Vengo desde hace cuanto pidiendo asistencia psicologica para mi hijo, no tuve respuestas, yo si he firmado".

También reprochó que no se haya controlado el uso de celulares "Se decia que no se podía traer dispositivos a la escuela y resulta que traían dispositivos, yo jamás permití que mi hijo lo traíga, pero sí sabía que otros nenes traían. No hay control.