Jubilados al límite: Sus ingresos no llegan ni al 30% de lo que necesitan para vivir

Según los datos de la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica del jubilado supera el $1.500.000, mientras que la mínima más el bono roza los $400.000, algo que deja en jaque a los adultos mayores que buscan sobrevivir, dejando de lado disfrutar de su retiro.

El presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Salta, Dr. José Luis Criado, comentó que actualmente tienen 5.500 socios en toda la provincia, cantidad que se vio disminuida en los últimos 15 años y que sufrió una mayor baja durante la pandemia.

El impacto de la situación económica actual es grave para este sector social, ya que los jubilados atraviesan una dura realidad respecto a sus ingresos: “Son magros en relación a los costos de vida” dijo en FM Aries.

El monto de sus haberes, totalmente atrasados y degradados, tienen su consecuencia en la vida de la Asociación ya que el jubilado abona una cuota que significa el 1,5% de su haber jubilatorio en caso de activos, mientras que los adherentes pagan el 2%.

“Estuvimos no solo asesorando gratuitamente, sino que los jubilados están haciendo los juicios de reajuste dentro de la institución que son importantes, porque el Estado se abusa, cuando menos paga mejor para ellos, lamentablemente no es una política solidaria tendiente a cubrir las necesidades del jubilado” indicó Criado.

Esta compleja situación económica muchas veces impide al jubilado para realizar actividades recreativas que lo mantengan en movimiento: “Quedarte en casa es abandonarte, tenemos que realizar alguna actividad social porque si no el aislamiento te produce degradación”.

Asociación de Jubilados y Pensionados

La Asociación fue creada hace 50 años y brinda una gran cantidad de beneficios para sus afiliados, no solo de infraestructura, sino también de contención.

Cuenta con un camping en La Merced, mientras que en El Bordo tienen sus baños termales. Además, los socios pueden realizar actividades recreativas en la institución como folklore, tango, yoga, artesanías e incluso coro.