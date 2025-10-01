Es jubilado, hace días que no come y pide ayuda y alimentos: “De hambre ya no puedo dormir”

Ramón Barrera tiene 69 años, no tiene familiares ni amigos, por lo que solo transita este momento tan difícil, ya que no tiene para comer.

Hace 5 días que no come y si bien atravesó una bronconeumonía aguda que lo dejó una semana postrado en cama y endeudado por medicamentos, hoy ya puede trabajar, pero no encuentra trabajo por su edad: “La gente lo ve peinar canas a uno y no le quiere dar trabajo y no sabe que uno es más responsable trabajando” dijo Ramón.

“Me enfermé y con la tarjeta de crédito saqué remedios y no podía trabajar, y me tocó una mala, me quedé sin cosas para comer y sobrevivir” comentó a Multivisión.

“De hambre no puedo dormir”

Si bien dijo que es la primera vez que sale a pedir ayuda, lo cual confiesa que le dio un poco de vergüenza, no cuenta con otro medio para poder subsistir, lo cual le genera mucha ansiedad.

Hoy, mejor de salud, pide una ayuda con alimentos para poder mantenerse y un trabajo que le permita seguir pagando el cuarto que alquila.

Para ayudarlo pueden contactarlo en calle Pueyrredón 2675.