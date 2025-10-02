Transporte pesado: Se oficializaron los cambios para quienes circulan en el centro

El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta aprobó días pasados modificaciones a la Ordenanza Nº 14.422, con el objetivo de ordenar el tránsito y regular el estacionamiento y circulación de vehículos destinados a carga y descarga de mercaderías dentro del ejido capitalino.

Los cambios fueron promulgados esta semana a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Municipalidad. Entre los cambios más destacados, se fijó que el estacionamiento para carga y descarga en el área comprendida por las arterias Necochea, Ibazeta, Laprida, Tucumán, Pellegrini, Zabala, Acevedo, Av. Yrigoyen y Av. del Bicentenario de la Batalla de Salta no podrá ser utilizado por vehículos de transporte pesado (VTP), salvo excepciones expresamente autorizadas. En esos casos, será el Departamento Ejecutivo Municipal el encargado de establecer los horarios de operación según las circunstancias particulares.

Asimismo, se determinó que los vehículos no contemplados en la ordenanza tienen prohibidas las maniobras de carga y descarga en arterias de alto tránsito de lunes a viernes en dos franjas críticas: de 12:00 a 14:30 y de 18:00 a 21:30 horas.

Por otra parte, la normativa dispuso la prohibición durante las 24 horas de la circulación y estacionamiento de camiones con carga superior a 3,5 toneladas en tramos específicos de las principales avenidas y calles de la ciudad:

Av. Entre Ríos, en ambos sentidos, entre Alvear y Av. del Bicentenario, y desde Av. Antonio Fernández Cornejo hasta Av. Uruguay.

Calle Alvear, entre Av. Entre Ríos y Caseros.

Calle Juan Ignacio de Gorriti, entre Caseros y Alvarado.

Av. San Martín, entre Av. Yrigoyen y calle Juan Ignacio de Gorriti.

La ordenanza también establece excepciones a estas restricciones, incluyendo a ómnibus urbanos e interurbanos, camiones recolectores de residuos, vehículos de emergencia, camiones mixer de hormigón, así como vehículos oficiales o privados que presten servicios públicos o de obra en carácter de tales.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial será la encargada de autorizar, en forma transitoria o permanente, las excepciones a los horarios fijados en la normativa.