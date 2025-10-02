Salió a la luz una nueva traición de la China Suárez a Wanda Nara

La China Suárez habría vuelto a traicionar a Wanda Nara, según indican diversas publicaciones y análisis de las redes sociales de la actriz.

Instalada en Turquía, la China Suárez comienza de a poco a rearmar su nueva vida profesional y, para ello, necesita de los contactos que Mauro Icardi posee y que, en parte, los consiguió junto a Wanda Nara.

En ese contexto, Juariu reveló que, para insertarse en el mercado laboral, habría vuelto a traicionar la empresaria ni más ni menos que en su ámbito: la cosmética. El tema cobró fuerza luego de que se confirmara que la actriz está a punto de lanzar Mitsumori, su propia línea de productos de belleza.

Según expuso la panelista de Corta por Lozano (Telefe) en sus historias de Instagram, la ex Casi Ángeles habría recurrido a personas que anteriormente trabajaron junto a la mediática en Wanda Cosmetics. A través de distintos posteos, la influencer mostró cómo la China compartió imágenes desde el estadio del Galatasaray, acompañada de un grupo de colaboradores que parecía conocer.

"¿A ver de dónde los tengo?", se preguntó la tucumana en primer lugar en una de las historias que compartió.

Tras un análisis profundo y recopilando información, Juariu señaló que varios de esos rostros coincidían con integrantes del equipo que había acompañado a Wanda durante su etapa como empresaria cosmética.

Para respaldar sus dichos, revisó la cuenta personal de Zaira Nara y detectó, en publicaciones de 2022, a las mismas personas que acompañaban a la China en el estadio del equipo en el que compite el futbolista.



Cómo ocurrió la traición de la China Suárez a Wanda Nara

En octubre de 2021, el mundo del espectáculo argentino se vio sacudido por un escándalo mediático que involucró a la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara. La controversia comenzó cuando Nara publicó un mensaje en sus redes sociales acusando a Suárez de haber destruido su familia, lo que desató una ola de especulaciones sobre una posible infidelidad de Icardi con la actriz.

Según información que circuló, el encuentro entre Suárez e Icardi tuvo lugar en un hotel de París, donde habrían compartido momentos íntimos. Aunque se mantuvieron juntos, el encuentro habría sido un detonante de la ruptura entre la pareja, quienes en ese momento residían en la capital francesa.

La situación se complicó aún más cuando Nara descubrió la infidelidad al revisar el teléfono de Icardi, encontrando mensajes comprometidos entre él y Suárez. Este hallazgo confirmó las sospechas de Nara y marcó el fin de su relación con el futbolista.

En comienzos de 2025, el futbolista finalmente confirmó su romance con la actriz, dedicándole un mensaje en redes sociales que decía: "El amor siempre triunfa sobre el odio".

Este escándalo, conocido como el "Wandagate", tuvo un impacto significativo en la vida personal y profesional de los involucrados, alterando sus relaciones y carreras en el mundo del espectáculo. /

PrimiciasYa