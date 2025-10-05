La Municipalidad tendrá el Sello “Escuela Eco Amigable” para promover la conciencia ambiental en escuelas

La Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de Salta creó el “Sello Escuela Eco Amigable”, una distinción destinada a reconocer y certificar a aquellas instituciones educativas, tanto públicas como privadas, que implementen buenas prácticas ambientales y acciones sostenibles dentro de su comunidad escolar.

La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Educación Ambiental y aprobada mediante la Resolución Nº 117/2025, tiene como objetivo promover la conciencia ambiental y sanitaria en el ámbito educativo, fomentando el compromiso de las escuelas con la gestión responsable de recursos y la protección del entorno.



Según la resolución, los establecimientos que deseen obtener el sello deberán cumplir con cuatro requisitos fundamentales:

Diseñar y ejecutar un proyecto ambiental institucional o áulico.

Implementar la separación de residuos en origen dentro de la escuela.

Organizar una actividad ambiental abierta a la comunidad.

Elaborar y difundir un Código de Normas Ambientales Escolares, en formato físico y digital.

El programa se pondrá en marcha inicialmente en 29 Escuelas Centinelas, con la intención de que más instituciones se sumen progresivamente a la propuesta.

El secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Martín Miranda, destacó en la resolución que lleva su firma que el sello busca instalar una cultura ambiental sostenible en el tiempo, integrando a toda la comunidad educativa en la construcción de una ciudad más responsable con el medio ambiente.