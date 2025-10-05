La Municipalidad tendrá el Sello “Escuela Eco Amigable” para promover la conciencia ambiental en escuelas

Sociedad05/10/2025
cuidado medio ambiente

La Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de Salta creó el “Sello Escuela Eco Amigable”, una distinción destinada a reconocer y certificar a aquellas instituciones educativas, tanto públicas como privadas, que implementen buenas prácticas ambientales y acciones sostenibles dentro de su comunidad escolar.

La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Educación Ambiental y aprobada mediante la Resolución Nº 117/2025, tiene como objetivo promover la conciencia ambiental y sanitaria en el ámbito educativo, fomentando el compromiso de las escuelas con la gestión responsable de recursos y la protección del entorno.

morelloEl Senado y la UPATECO trabajan en conjunto para fortalecer la formación en minería


Según la resolución, los establecimientos que deseen obtener el sello deberán cumplir con cuatro requisitos fundamentales:

  • Diseñar y ejecutar un proyecto ambiental institucional o áulico.
  • Implementar la separación de residuos en origen dentro de la escuela.
  • Organizar una actividad ambiental abierta a la comunidad.
  • Elaborar y difundir un Código de Normas Ambientales Escolares, en formato físico y digital.

El programa se pondrá en marcha inicialmente en 29 Escuelas Centinelas, con la intención de que más instituciones se sumen progresivamente a la propuesta.

El secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Martín Miranda, destacó en la resolución que lleva su firma que el sello busca instalar una cultura ambiental sostenible en el tiempo, integrando a toda la comunidad educativa en la construcción de una ciudad más responsable con el medio ambiente.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día