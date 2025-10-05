Mañana hay asueto en el IPS: Sin atención presencial, solo auditoría médica online

Mañana lunes 6 de octubre, todas las dependencias y la farmacia del Instituto Provincial de Salud (IPS) de Salta permanecerán cerradas por el 75° aniversario de la institución. Solo se mantendrá disponible la auditoría médica online, en el horario de 8 a 18 hs.

Los afiliados pueden acceder a la credencial digital desde la aplicación “APP IPS”, disponible en Play Store y Apple Store, o comunicarse por WhatsApp al 3874060106. En casos de urgencia o emergencia, el Centro Operativo funciona las 24 horas, los 365 días del año, a través del 0800-777-4777 o de las líneas fijas 4323144, 4323199 y 4323115.

La atención presencial en dependencias y farmacia se reanudará el martes 7 de octubre en el horario habitual.