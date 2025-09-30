Podría reingresar la fiebre amarilla y hay alerta

La fiebre amarilla es una enfermedad trasmitida por el mosquito Aedes aegipty, mismo mosquito transmisor del dengue, zika y chikunguña, y que empezó a manifestarse en Brasil y Bolivia, con lo cual preocupa su llegada a Salta.

En Bolivia si bien hubo pocos casos, la infectóloga y vicepresidenta del Círculo Médico de Salta, Adriana Falco, afirmó que es suficiente para poner al sistema de Salud Pública de la provincia en alerta.

“Hay enfermedades que están en Bolivia o Brasil, de fiebre amarilla, con mortalidad altísima. Del 30% a 50% de mortalidad y tenemos riesgo que sea reintroducida porque la provincia está en el límite con Bolivia” comentó Falco a El Tribuno.

La mortalidad que causa la fiebre amarilla es mucho más alta que la del dengue, ya que esta última alcanza el 0,1%.

La medida de prevención más efectiva es la vacuna, la cual dejó de ser gratuita desde agosto tras el anuncio de Nación que quien viaje al exterior deberá abonar la vacuna. Pero se informó desde la cartera de Salud de Nación que el Estado garantizará las dosis para la población objetivo de Misiones, Corrientes, Formosa y departamentos seleccionados de Salta, Jujuy y el Chaco, entre los cuales están los niños de hasta un año.

La presidenta de la Cámara de Propietarios de Farmacias, Susana Carrasco, comentó que no hay stock de la vacuna en la provincia y que se prevé recibir las dosis por medio de un sistema de preventa, esto para optimizar la aplicación ya que muchas veces quedan sin ser inoculadas y pierden vigencia. Cada dosis de la vacuna cuesta $220.000.

Automedicación y su riesgo

Falco explicó que es necesario trabajar sobre el uso indebido de los medicamentos, ya que una de las causas de la resistencia de los gérmenes tiene que ver con el aumento de la automedicación.

Es un problema sanitario la resistencia a los antibióticos, ya que según la OMS para 2050 serían más las muertes por estas causas que por el cáncer.

La resistencia a los antibióticos prolonga las estancias hospitalarias, incrementa los costos médicos y aumenta la mortalidad, advirtieron.