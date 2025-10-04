Atención: Gran embotellamiento en Circunvalación Oeste por siniestro vial

Atención: Gran embotellamiento en Circunvalación Oeste por siniestro vialSociedad04/10/2025
Un importante embotellamiento se registra desde el mediodía de este sábado en la Circunvalación Oeste, a la altura de zona Gimnasia y Tiro en dirección a San Lorenzo Chico. A raíz de un accidente en la entrada a Las Costas, los vehículos están siendo desviados hacia la colectora.
La vía, escenario frecuente de accidentes, volverá a ser noticia en noviembre cuando comiencen a instalarse cámaras fiscalizadoras de velocidad, uso de cinturón y celulares, según anunció la Municipalidad de Salta.
Se trata de una arteria muy transitada, clave para el acceso a barrios y localidades aledañas, donde el tránsito suele complicarse ante cualquier incidente.
La situación es caótica por lo que se surgiere evitar la zona o circular con mucha paciencia y precaución.