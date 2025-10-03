El Albo, con dos bajas para enfrentar a Racing

Por la última de la etapa regular de la Primera Nacional, Gimnasia y Tiro visita a Racing de Córdoba, el próximo sábado desde las 15:30hs, en Miguel Sancho, en Nueva Italia.

El equipo de “Tete” Quiroz viene de empatar de manera agónica ante Atlanta y con ese resultado quedó en quinta posición y sin posibilidades de jugar con beneficios de definir los cuartos de final con ventaja deportiva.

Por eso el Albo se jugará todas sus chances en Nueva Italia, buscará quedarse en el cuarto puesto para tener ventaja deportiva. Para este partido tendrá una baja de peso en la última línea, Gabriel Diaz no viajó por una molestia y todo indica que Adolfo Tallura, ocupará su lugar en la saga central.

En el mediocampo también Jonás Aguirre ingresará por Juan Galetto. Más allá de estas variantes, todo indica que el DT mantendría el resto del once que disputó la última fecha Lautaro Gordillo sigue su proceso de recuperación y quedaron descartados para viajar a Córdoba.

El plantel ya se encuentra en Córdoba, para su último compromiso de la fase regular.