Juan Grabois reaccionó contra Espert tras el descargo en medio del escándalo: "Narco mentiroso"

El diputado José Luis Espert rompió el silencio este sábado el marco de las acusaciones en su contra por vínculos con el presunto narco Fred Machado. En diálogo con Radio Mitre, el referente libertario se quebró al referirse a cómo afronta este momento: "La estoy pasando muy mal, es un momento muy angustiante"

"Mentalmente estoy con todo, pero por dentro estoy roto por el estrago que el hijo de p... de (Juan) Grabois hizo con mi nombre y con el de mi familia", agregó y luego empezó a llorar. De esta manera, involucró directamente al dirigente peronista, a quien insultó en más de un pasaje de la entrevista con Gabriel Anello.

Como era de pegar, el dirigente social no se quedó callado ante esta declaración y utilizó las redes sociales para criticar con dureza al diputado nacional. "Vos narco mentiroso haciéndote la víctima después de hostigar a medio país no das lástima, das asco", comenzó.

"Nunca mencioné el nombre de un solo miembro de tu familia, menos de una hija, como vos sí hiciste con la hija de Cristina porque sos una rata con la ética de un chacal. Te sacamos la careta pero tenés la cara de piedra de contar un cuento distinto cada vez. Un día sos el pistolero matador y al día siguiente un nenito llorando ¿A quién querés engañar?", continuó.

En ese sentido, cerró: "Hipócrita que nunca derramaste una lágrima por todos los que murieron por el narcotráfico que te financia, que te burlaste de los vulnerables, que denigraste a mujeres embarazadas, que festejaste la crueldad. Ahora actuá como un hombre digno por una vez en tu vida y dejá de enlodar a la Argentina aferrándote a una banca como te aferraste al delincuente común con el que huiste en moto... porque además de una mala persona, un violento sin límites y un mercenario repulsivo, sos un cobarde".