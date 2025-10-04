Franco Colapinto supera a Gasly en una estadística que podría ser clave para su futuro en Alpine

El piloto argentino largará en el puesto 16° este domingo en el Gran Premio de Singapur tras las descalificaciones a los Williams.

Franco Colapinto terminó 18° en la clasificación del Gran Premio de Singapur y quedó muy cerca de pasar a la Q2. Sin embargo, tras la sesión, subió dos posiciones por problemas en los autos de Williams y largará 16° este domingo. Con este resultado, el piloto argentino aumentó una estadística en la que supera a su compañero Pierre Gasly y lo acercaría a quedarse con un lugar para el 2026 en Alpine.

En las últimas cinco clasificaciones, Colapinto terminó por delante de Gasly en cuatro oportunidades (Hungría, Italia, Azerbaiyán y Singapur). Solamente quedó por detrás en el GP de Países Bajos, donde el francés quedó 14 y el argentino 16.

Franco Colapinto quedó por delante de Pierre Gasly en cuatro de las últimas cinco clasificaciones en la Fórmula 1.

Estos resultados generaron una revolución entre los fanáticos en las redes sociales y lo tomaron como una gran noticia de cara a la definición del piloto que ocupará la segunda butaca en la escudería francesa.

A pesar de que los resultados tardan en aparecer, teniendo en cuenta la temporada de transición que atraviesa Alpine, esta estadística es muy positiva y los tiempos de Colapinto son casi similares a los de Gasly, a quien Briatore definió como “la piedra angular del proyecto”.

Este domingo, Colapinto tendrá la posibilidad de seguir sumando buenas sensaciones y el objetivo es acercarse a la zona de puntos. /TN