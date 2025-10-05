A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: Cómo ver en vivo

El Gran Premio de Singapur marca este fin de semana la 18ª parada de la temporada de Fórmula 1, y la tensión aumenta tras la reciente victoria de Max Verstappen en Azerbaiyán. Con solo seis carreras por delante después de esta icónica cita, Singapur es un punto de inflexión decisivo en la lucha por el campeonato mundial de 2025.

Para el público argentino, el foco está puesto en Franco Colapinto. El piloto nacional buscará sacar el máximo provecho de cada sesión con Alpine en el circuito urbano de Marina Bay, un trazado que es sinónimo de dificultad y espectáculo en la F1 moderna.

Este desafiante compromiso es clave para Colapinto en su esfuerzo por terminar el año de forma competitiva.

En este sentido, hay que destacar que el pilarense no tuvo una buena tanda de prácticas, pero largará en la posición 16° gracias a las sanciones impuestas a Alex Albon y Carlos Sainz, pilotos de Williams. De esta manera, hay total expectativa por el rendimiento de Franco en la carrera principal de este domingo.

Fórmula 1: días y horarios del GP de Singapur

Tras las dos primeras tandas de entrenamientos libres que se desarrollaron este viernes y la clasificación de este sábado, Colapinto encara la actividad final.

Domingo 5 de octubre

Carrera: 09.00

Cómo ver en vivo la carrera de la Fórmula 1

Todas las actividades de la F1 se podrán ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:

Canales 106 de Flow

Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

La actividad que resta en la Fórmula 1 durante 2025

Gran Premio de Estados Unidos (Austin, Texas) - Circuito de las Américas, del 17 al 19 de octubre.

Gran Premio de la Ciudad de México - Autódromo Hermanos Rodríguez, del 24 al 26 de octubre.Gran Premio de São Paulo (Brasil) - Autódromo José Carlos Pace (Interlagos), del 7 al 9 de noviembre.

Gran Premio de Las Vegas - Circuito callejero de Las Vegas, del 20 al 22 de noviembre.

Gran Premio de Qatar - Circuito Internacional de Losail, del 28 al 30 de noviembre.

Gran Premio de Abu Dabi - Circuito Yas Marina, del 5 al 7 de diciembre.