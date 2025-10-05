A la misma hora, pero en distinto lugar: Dos camionetas protagonizaron accidentes casi en simultáneo

En la madrugada de este domingo, cerca de las 5:50, una camioneta volcó sobre la Ruta Nacional 50, a la altura del cementerio de Aguas Blancas, y terminó fuera de la calzada.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, Gendarmería y Policía, quienes asistieron a los ocupantes del vehículo. Las personas fueron trasladadas al hospital de Orán por personal del SAMEC.

Las causas del siniestro son materia de investigación por parte de las autoridades, aunque no se descarta que la calzada mojada o una maniobra imprudente hayan influido en el hecho.

Casi en simultáneo, en la ciudad de Salta, otra camioneta perdió el control e impactó contra el frente de un conocido comercio del macrocentro. En ambos casos, intervinieron las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia.

Los incidentes reavivan la preocupación por los siniestros viales durante los fines de semana, muchos de ellos vinculados a la falta de descanso o posibles casos de alcoholemia positiva.