River perdió 2 a 1 ante Rosario Central en duelo de candidatos

River perdió 2 a 1 ante Rosario Central en duelo de candidatosDeportes05/10/2025
River perdió 2 a 1 ante Rosario Central, en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura que enfrenta a dos de los candidatos que tiene la Zona B.
El colombiano Miguel Angel Borja rompió el cero a los 10 minutos.
⚽️🇨🇴 Gol de Miguel Ángel Borja (10’) para el 0-1 de River Plate en su visita a Rosario Central. Asistencia de Juan Fernando Quintero para la combinación colombiana que abrió el marcador.— Juan Andrés Pineda (@juanpinedar27) October 6, 2025
La alegría del Millonario duró poco y Franco Ibarra estableció la paridad para el Canalla a los 21 minutos.
🔥 Zapatazo de Franco Ibarra.— Mateo Alcaraz (@MateoAlcaraz_) October 6, 2025
🇺🇦 #RosarioCentral empata 1-1 ante #River por el #TorneoClausura.
A los 38 minutos fue expulsado Juan Portillo en el Millonario, por doble amarilla.
🔚 Las DOS AMONESTACIÓNES de Juan Portillo 🟥— MilloStats (@StatsMillo) October 6, 2025
⁉️ ¿Opiniones de la expulsión?
Ya en el segundo tiempo, Ignacio Malcorra dio vuelta la historia, a los 12 minutos.
¡¡GOLAZO DE NACHO MALCORRA PARA PONER EL 2-1 DE ROSARIO CENTRAL ANTE RIVER EN ARROYITO!!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2025
Central llegó a 18 puntos y alcanzó la línea de River en el cuarto puesto, aunque con un partido menos.
Riestra lidera con 22 puntos, Vélez suma 21 y se medirán mañana a las 19. Lanús está tercero con 20.
El partido se disputó en el Estadio Gigante de Arroyito.