River perdió 2 a 1 ante Rosario Central en duelo de candidatos

Deportes05/10/2025
millo

River perdió 2 a 1 ante Rosario Central, en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura que enfrenta a dos de los candidatos que tiene la Zona B.

El colombiano Miguel Angel Borja rompió el cero a los 10 minutos.

La alegría del Millonario duró poco y Franco Ibarra estableció la paridad para el Canalla a los 21 minutos.

A los 38 minutos fue expulsado Juan Portillo en el Millonario, por doble amarilla.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día