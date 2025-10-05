River perdió 2 a 1 ante Rosario Central en duelo de candidatos

River perdió 2 a 1 ante Rosario Central, en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura que enfrenta a dos de los candidatos que tiene la Zona B.

El colombiano Miguel Angel Borja rompió el cero a los 10 minutos.

⚽️🇨🇴 Gol de Miguel Ángel Borja (10') para el 0-1 de River Plate en su visita a Rosario Central. Asistencia de Juan Fernando Quintero para la combinación colombiana que abrió el marcador.



La alegría del Millonario duró poco y Franco Ibarra estableció la paridad para el Canalla a los 21 minutos.

A los 38 minutos fue expulsado Juan Portillo en el Millonario, por doble amarilla.

🔚 Las DOS AMONESTACIÓNES de Juan Portillo 🟥



Ya en el segundo tiempo, Ignacio Malcorra dio vuelta la historia, a los 12 minutos.

¡¡GOLAZO DE NACHO MALCORRA PARA PONER EL 2-1 DE ROSARIO CENTRAL ANTE RIVER EN ARROYITO!!



📺 ESPN Premium