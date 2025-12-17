El PSG se consagró campeón de la Copa Intercontinental tras vencer al Flamengo

Dirigidos por Luis Enrique, el conjunto francés, se quedó con la Copa Intercontinental. El triunfo llegó en los penales después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue con el Flamengo.

La final se disputó en Qatar. Esta vez, el equipo brasileño logró incomodar al campeón europeo con un planteo intenso, cortando el ritmo y doblando la marca sobre Khvicha Kvaratskhelia, el jugador más peligroso del elenco parisino ante la ausencia inicial de Ousmane Dembélé.

El plan de Flamengo funcionó durante buena parte del primer tiempo. Tras un gol anulado a Fabián Ruiz por intervención del VAR, el Mengao ganó confianza y logró jugar más lejos de su arco. Sin embargo, a los 38 minutos llegó el golpe del PSG: Desiré Doué desbordó por derecha, lanzó un centro rasante y, tras una floja respuesta de Agustín Rossi, Kvaratskhelia empujó la pelota para el 1-0.

En el complemento, el conjunto francés no logró sostener el dominio y Flamengo comenzó a crecer. En una de sus llegadas, Giorgian de Arrascaeta fue derribado por Marquinhos dentro del área y el árbitro sancionó penal. Jorginho ejecutó con precisión y estableció el 1-1 que llevó el partido al tiempo extra.

En el momento de los penales, Matvey Safonov tapó cuatro ejecuciones consecutivas y selló la consagración mundial del Paris Saint-Germain. El arquero ruso, con pocos minutos en la temporada, tuvo una actuación consagratoria en el momento más decisivo.