En un operativo silencioso, Messi ya está en el país para comer vitel toné

Lionel Messi llegó a Rosario este miércoles para disfrutar de las fiestas con su familia. El campeón del mundo cerró una agitada gira promocional por India.

Aterrizó a la mañana en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, en el Gran Santa Fe, donde la gente se agolpó para esperarlo. A diferencia de años anteriores, esta vez el futbolista arribó dentro de la provincia, pero a 150 kilómetros de su ciudad natal.

Desde allí continuó por vía terrestre hacia su casa de Funes, al oeste de Rosario, pero antes fue incitado para que al menos muestre una sonrisa y un saludo a la distancia destinado a quienes se levantaron temprano para ir a esperarlo.

El cambio de aeropuerto se debió a que el de Rosario se encuentra en obras.