Salta ya se prepara para la tercera edición del medio Maratón de New Balance

Por tercer año consecutivo se realizará en Salta el medio maratón de New Balance. La carrera que cuenta con dos distancias, se llevará a cabo en el mes de marzo.

Esta semana comenzaron las inscripciones para el medio maratón que también tendrá una modalidad de 10k para los interesados.

La competencia se llevará a cabo el domingo 29 de marzo del 2026 y hay tiempo de anotarse hasta un día antes de la misma, en el caso que haya cupos disponibles.

La modalidad de 21K tendrá un costo de $48.000 y los 10K $38.000. El cupo será de 4000 personas.

Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente link: https://www.newbalance.com.ar/t/race-series-salta-01.html

Este año se sorteó la inscripción para el Maratón de New York, se espera lo mismo para la próxima edición como así también para el maratón de Buenos Aires.