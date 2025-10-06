En la previa del fin de semana largo, podría haber demoras en los vuelos por un paro

El viernes 10 de octubre será feriado y con eso, arranca un fin de semana largo en el país. Sin embargo, el fin de semana de descanso podría verse truncado por medidas de fuerza gremiales.

El gremio de pilotos anunció dos medidas de fuerza para octubre debido a un nuevo conflicto salarial con Aerolíneas Argentinas. Advierten que podrían producirse demoras y cancelaciones de vuelos, por lo que muchos pasajeros se verían afectados.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aérea (APLA) criticó la demora de la empresa en las negociaciones paritarias y anunció medidas de acción directa por incumplimientos del convenio colectivo y el proceso de desregulación del sector. “Una vez más, la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración”, señaló APLA en un comunicado.



Está previsto que se realicen asambleas programadas en Aeroparque para el 9 de octubre de 16:00 a 20:00 y el 24 de octubre, de 06:00 a 10:00. Durante estas asambleas, se producirán demoras en los vuelos y posibles cancelaciones.

En contraposición, fuentes de Aerolíneas Argentinas aseguraron: “La medida de APLA pretende ejercer presión sobre la discusión paritaria y en las modificaciones regulatorias que afectan su actividad. Esto se da en un contexto en que Aerolíneas Argentinas finalmente pudo dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de permanentes pedidos de fondos del Estado para poder sostener su operación”.